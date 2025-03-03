«Никто не наказан». Власти Украины попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ на полигоне после удара российского «Искандера»

На Украине попытались скрыть гибель военных после удара «Искандера» по полигону

Украинские паблики заявили о массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, сообщил, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат», пишет издание.

Информацию об ударе также прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что прилет произошел, вероятно, во время построения, по вине конкретных офицеров, в результате чего погибли и получили ранения множество военных.

Официальных комментариев от властей Украины не поступало, о попадании по полигону также не заявлялось, хотя в течение дня в Днепропетровской области несколько раз звучал сигнал ракетной опасности.

Удар был нанесен по полигону Новомосковский

Российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по полигону ВСУ Новомосковский, сообщили в Минобороны России 1 марта.

Там заявили, что в результате атаки уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее стало известно, что российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские военные изучили полученные сведения, произвели доразведку и передали полученные данные специалистам, которые нанесли удар «Искандером».

Депутат Рады подтвердила удар во время построения

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что удар по полигону Новомосковский был нанесен во время построения. Она возмутилась тем, что никто не понес ответственности за произошедшее, а главком ВСУ Александр Сырский сохранил свою должность.

Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности Марьяна Безуглая депутат Верховной Рады

Нардеп добавила, что люди будут гибнуть из-за неспособности командиров приспособиться к новым реалиям.

