Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:36, 3 марта 2025Бывший СССР

«Никто не наказан». Власти Украины попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ на полигоне после удара российского «Искандера»

На Украине попытались скрыть гибель военных после удара «Искандера» по полигону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинские паблики заявили о массовой гибели солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара ракетой «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

Один из военных пабликов, поддерживающих ВСУ, сообщил, что произошла «большая трагедия, о которой все молчат», пишет издание.

Информацию об ударе также прокомментировал экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отметил, что прилет произошел, вероятно, во время построения, по вине конкретных офицеров, в результате чего погибли и получили ранения множество военных.

Официальных комментариев от властей Украины не поступало, о попадании по полигону также не заявлялось, хотя в течение дня в Днепропетровской области несколько раз звучал сигнал ракетной опасности.

Материалы по теме:
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе. Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
Зеленский разочаровался в Трампе и обратился за помощью к Европе.Как он рассчитывает победить Россию без поддержки США?
16 февраля 2025
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны» Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны»Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?
19 февраля 2025

Удар был нанесен по полигону Новомосковский

Российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по полигону ВСУ Новомосковский, сообщили в Минобороны России 1 марта.

Там заявили, что в результате атаки уничтожены до 150 военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.

Днем ранее стало известно, что российские войска выявили и поразили штаб ВСУ в населенном пункте Юнаковка в Сумской области по «наводке» журналистов датского телеканала DR. Журналисты засняли на видео вход в штаб украинской армии. После этого российские военные изучили полученные сведения, произвели доразведку и передали полученные данные специалистам, которые нанесли удар «Искандером».

Материалы по теме:
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали. Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
На Украине развалилась элитная военная бригада, бойцы просто сбежали.Почему ВСУ не могут остановить массовое дезертирство?
14 января 2025
«Конфликт был неизбежен» 10 лет назад были подписаны вторые Минские соглашения. Почему они не принесли мира Украине?
«Конфликт был неизбежен»10 лет назад были подписаны вторые Минские соглашения. Почему они не принесли мира Украине?
12 февраля 2025

Депутат Рады подтвердила удар во время построения

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что удар по полигону Новомосковский был нанесен во время построения. Она возмутилась тем, что никто не понес ответственности за произошедшее, а главком ВСУ Александр Сырский сохранил свою должность.

Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение производится каждый день. Никто не наказан, Сырский остается в должности

Марьяна Безуглаядепутат Верховной Рады

Нардеп добавила, что люди будут гибнуть из-за неспособности командиров приспособиться к новым реалиям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не наказан». Власти Украины попытались скрыть массовую гибель военных ВСУ на полигоне после удара российского «Искандера»

      Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

      Появились кадры мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

      На открывшего стрельбу в российском ТЦ мужчину возбудили уголовное дело

      Фитнес-эксперт перечислил главные признаки хорошего тренера

      ВКС России успешно запустили ракету «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

      Журналист предупредил британских военных о неминуемом уничтожении на Украине

      Пожар на нефтезаводе в российском городе локализовали

      Жене не желающего вставать с дивана пенсионера дали совет

      Эмили Ратаковски вышла на публику в облегающем наряде без бюстгальтера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше