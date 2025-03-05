«Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

InfoBRICS: Удар по полигону ВСУ стал мрачным посланием РФ Западу

Независимый геополитический и военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS прокомментировал недавний удар Российской армии по Новомосковскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По его мнению, таким образом Москва оставила мрачное послание «сумасшедшим западным лидерам».

Аналитик напомнил, что 1 марта российские военные атаковали противника из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». При ударе были ликвидированы не менее 150 украинских бойцов, в том числе около 30 иностранных инструкторов. Через несколько дней командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил ракетный удар. Известно также, что он произошел во время построения военнослужащих.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ударе России по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

Боснич считает, что ударом «Искандер-М» по Новомосковскому полигону Москва дала понять, что не потерпит присутствия сил НАТО на Украине. «Недавние удары — мрачное напоминание для сумасшедших западных лидеров, которые думают, что могут отправлять "миротворцев" и продолжать безнаказанно эксплуатировать исторические российские земли», — подчеркнул он.

Аналитик указал, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили большое число западных инструкторов. Их подготовка и доступ к ISR (Силам совместной разведки, наблюдения и рекогносцировки, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — JISR) НАТО делают их приоритетными целями для российских военных, добавил военный эксперт.

Таким образом, если у них [военных НАТО] нет ненасытной жажды смерти, они должны немедленно уйти Драго Боснич военный аналитик

На Украине удар по бойцам во время построения объяснили безразличием командиров

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что бойцы ВСУ винят безразличных к солдатам командиров частей в ударе ВС России во время построения на полигоне.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Старший лейтенант украинской армии Николай Мельник после атаки выступил с обвинением в адрес военного руководства.

По его словам, в ВСУ нет культуры критического отношения к своим решениям. Также, по его мнению, в украинских войсках нет критического отношения вышестоящего командования к решениям своих подчиненных. По его словам, такими качествами в ВСУ обладает очень небольшое количество командиров и генералов.