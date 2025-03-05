Независимый геополитический и военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS прокомментировал недавний удар Российской армии по Новомосковскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. По его мнению, таким образом Москва оставила мрачное послание «сумасшедшим западным лидерам».
Аналитик напомнил, что 1 марта российские военные атаковали противника из оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М». При ударе были ликвидированы не менее 150 украинских бойцов, в том числе около 30 иностранных инструкторов. Через несколько дней командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый подтвердил ракетный удар. Известно также, что он произошел во время построения военнослужащих.
В ударе России по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу
Боснич считает, что ударом «Искандер-М» по Новомосковскому полигону Москва дала понять, что не потерпит присутствия сил НАТО на Украине. «Недавние удары — мрачное напоминание для сумасшедших западных лидеров, которые думают, что могут отправлять "миротворцев" и продолжать безнаказанно эксплуатировать исторические российские земли», — подчеркнул он.
Аналитик указал, что с начала специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили большое число западных инструкторов. Их подготовка и доступ к ISR (Силам совместной разведки, наблюдения и рекогносцировки, Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance — JISR) НАТО делают их приоритетными целями для российских военных, добавил военный эксперт.
Таким образом, если у них [военных НАТО] нет ненасытной жажды смерти, они должны немедленно уйти
На Украине удар по бойцам во время построения объяснили безразличием командиров
Украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что бойцы ВСУ винят безразличных к солдатам командиров частей в ударе ВС России во время построения на полигоне.
Старший лейтенант украинской армии Николай Мельник после атаки выступил с обвинением в адрес военного руководства.
По его словам, в ВСУ нет культуры критического отношения к своим решениям. Также, по его мнению, в украинских войсках нет критического отношения вышестоящего командования к решениям своих подчиненных. По его словам, такими качествами в ВСУ обладает очень небольшое количество командиров и генералов.