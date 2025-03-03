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16:15, 3 марта 2025Бывший СССР

Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

Военный Мельник раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Старший лейтенант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мельник после удара российским ракетным комплексом «Искандер-М» по полигону в Днепропетровской области обвинил военное руководство в отсутствии критического отношения к их решениям. Его слова передает украинский «5 канал».

По его словам, в ВСУ нет культуры критического отношения к своим решениям. Также, по его мнению, в украинских войсках нет критического отношения вышестоящего командования к решениям своих подчиненных. По его словам, такими качествами в ВСУ обладает очень небольшое количество командиров и генералов.

Ранее на Украине открыли уголовное производство из-за удара по полигону ВСУ. Государственное бюро расследований сообщает, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия.

До этого командующий сухопутными войсками украинской армии Михаил Драпатый подтвердил ракетный удар Вооруженных сил России по полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Он сообщил о потерях личного состава ВСУ и подчеркнул, что все причастные понесут наказание.

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