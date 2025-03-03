Командующий СВ ВСУ прокомментировал удар по полигону в Днепропетровской области

Командующий СВ ВСУ Драпатый признал потери при ударе «Искандера» по полигону

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Михаил Драпатый признал потери среди украинских военных после удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по полигону в Днепропетровской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он назвал произошедшее трагедией и отметил, что конфликт требует от командования ВСУ принимать новые стандарты безопасности. Кроме того, военный заявил, что в настоящий момент ведется расследование обстоятельств инцидента и подчеркнул, что лично следит за его ходом.

«Каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не спрячется за объяснениями или формальными рапортами. Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу», — написал он. Драпатый отметил, что будет требовать самого сурового наказания для виновных в произошедшем.

Удар по подразделению украинских войск был нанесен в субботу, 1 марта. Как отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, никто не понес наказания за произошедшее. Она также выразила недовольство тем, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность несмотря на потери.

В Минобороны России 1 марта сообщили, что ударом по Новомосковскому полигону в Днепропетровской области были уничтожены до 150 украинских военных, в том числе до 30 иностранных инструкторов. В ведомстве добавили, что там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ.