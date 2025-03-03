На Украине открыли уголовное производство из-за удара по полигону ВСУ

ГБР Украины: Начато следствие из-за удара по полигону ВСУ под Днепропетровском

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное производство по факту удара российских войск по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

ГБР подчеркивает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии. Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил ракетный удар Российской армии по полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Он сообщил о потерях личного состава украинских войск и подчеркнул, что все причастные к жертвам понесут наказание.

До этого попадание из ракетного комплекса «Искандер» по украинскому полигону подтвердила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за то, что он допустил возможность подобного.

