Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:37, 3 марта 2025Бывший СССР

На Украине открыли уголовное производство из-за удара по полигону ВСУ

ГБР Украины: Начато следствие из-за удара по полигону ВСУ под Днепропетровском
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало уголовное производство по факту удара российских войск по полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской области. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

ГБР подчеркивает важность тщательного и беспристрастного расследования для установления всех обстоятельств трагедии. Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех деталей происшествия. На место обстрела выехала специальная объединенная группа правоохранителей.

Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил ракетный удар Российской армии по полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Он сообщил о потерях личного состава украинских войск и подчеркнул, что все причастные к жертвам понесут наказание.

До этого попадание из ракетного комплекса «Искандер» по украинскому полигону подтвердила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она раскритиковала главкома ВСУ Александра Сырского за то, что он допустил возможность подобного.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Человека просто растерзали». Блиновскую приговорили к пяти годам колонии. «Королева марафонов» отказалась от последнего слова

      Опубликовано архивное видео с обращением Алаудинова к известному чеченскому террористу

      Зависимость цен на золото от инициатив Трампа в области криптовалют оценили

      В ООН обеспокоились политикой Трампа

      Канье Уэст разгневал фанатов желанием выпустить колье со свастикой

      Пассажиры опоздали на рейс, устроили дебош и выплеснули кофе в лицо сотруднику аэропорта

      Жители российского региона оказались без воды из-за коммунальной аварии

      У Надежды Кадышевой обнаружили долг в размере 666 тысяч рублей

      Военный раскритиковал командование ВСУ после удара ВС России по полигону

      Китай займется подготовкой пакистанских астронавтов для станции Tiangong

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше