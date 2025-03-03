«Ждал первые данные, чтобы не быть голословным». Украинский генерал признал потери после удара «Искандера» по полигону ВСУ

Командующий СВ ВСУ Драпатый подтвердил удар ВС РФ «Искандером» по полигону

Украинская сторона подтвердила ракетный удар Российской армии по полигону в Новомосковске Днепропетровской области. Соответствующее заявление сделал командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый. Он сообщил о потерях личного состава украинской армии и подчеркнул, что все причастные к жертвам понесут наказание.

Война требует скорых решений, ответственности и новых стандартов безопасности, иначе мы теряем больше, чем имеем. (…) Я буду требовать строжайшего наказания. Тех, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью

Михаил Драпатый генерал-майор

Драпатый выразил соболезнования тем, кто лишился родных, однако не раскрыл масштабы потери в рядах ВСУ. Генерал-майор уточнил, что на данный момент ведется расследование произошедшего, однако указал, что «правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии».

ВС России нанесли удар «Искандером» во время построения солдат ВСУ

До этого попадание «Искандером» по украинскому полигону подтвердила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая. Она уточняла, что удар пришелся в то время, когда военные были на построении. «Никто не наказан, [главком ВСУ Александр] Сырский остается в должности. Чего вы ожидали?» — заявила она, отметив, что построения происходят ежедневно и ситуация с прилетом в такой момент была не единична. Позицию Безуглой поддержал и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подчеркнул, что в гибели большого количества военных виноваты конкретные офицеры.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что удар ракеты пришелся по украинским военнослужащим — одному из подразделений сухопутных войск — во время построения. Там также заявили о погибших и раненых.

После произошедшего Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье «Халатное отношение к военной службе».

Официальных данных о количестве жертв украинская сторона пока не предоставляла, однако в российском Минобороны 1 марта сообщали, что в результате удара были уничтожены до 150 солдат, среди которых было около 30 иностранных инструкторов.

Фото: РИА Новости

Раскрыты детали атаки по полигону

Военный эксперт Василий Дандыкин, оценивая результаты российского удара по полигону, в беседе с Life.ru отметил, что они носят регулярный характер.

В данном случае было выявлено скопление техники и людей на полигоне — и нанесен удар ракетой "Искандер". Это оперативно-тактический комплекс, ракета "Оникс", сверхзвуковая, практически не сбиваемая. Во всяком случае, противодействовать ей, наверное, может только комплекс "Патриот" Василий Дандыкин военный эксперт

По его словам, на сегодняшний день дальность ракеты составляет 500 километров, что позволяет практически покрывать всю украинскую территорию, оставшуюся под контролем Киева. Боеголовка достаточно мощная и весит несколько сотен килограммов, пояснил он. «Шанс выжить после удара такой ракеты зависит от того, где находились люди. Удары наносятся без "всякого стеснения"», — заключил специалист.