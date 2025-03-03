Генштаб ВСУ подтвердил удар по украинским солдатам во время построения

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил попадание ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», по украинским солдатам во время построения на одном из полигонов в Днепропетровской области. Соответствующее сообщение опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.
«Одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. (...) Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.
По данным командования украинской армии, в результате атаки есть жертвы. Кроме того, часть бойцов ВСУ получили ранения.
Удар по подразделению украинских войск был нанесен в субботу, 1 марта. Как отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, никто не понес наказания за произошедшее. Она также выразила недовольство из-за того, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность несмотря на потери.