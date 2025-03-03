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12:56, 3 марта 2025Бывший СССР

Генштаб ВСУ подтвердил удар по украинским солдатам во время построения

Генштаб ВСУ подтвердил попадание ракеты «Искандер» по солдатам на построении
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил попадание ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», по украинским солдатам во время построения на одном из полигонов в Днепропетровской области. Соответствующее сообщение опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.

«Одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. (...) Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

По данным командования украинской армии, в результате атаки есть жертвы. Кроме того, часть бойцов ВСУ получили ранения.

Удар по подразделению украинских войск был нанесен в субботу, 1 марта. Как отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, никто не понес наказания за произошедшее. Она также выразила недовольство из-за того, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность несмотря на потери.

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