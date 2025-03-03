Генштаб ВСУ подтвердил удар по украинским солдатам во время построения

Генштаб ВСУ подтвердил попадание ракеты «Искандер» по солдатам на построении

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил попадание ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», по украинским солдатам во время построения на одном из полигонов в Днепропетровской области. Соответствующее сообщение опубликовало командование Сухопутных войск ВСУ в своем Telegram-канале.

«Одно из подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины стало целью вражеского ракетного удара. (...) Сейчас продолжается тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия», — говорится в сообщении.

По данным командования украинской армии, в результате атаки есть жертвы. Кроме того, часть бойцов ВСУ получили ранения.

Удар по подразделению украинских войск был нанесен в субботу, 1 марта. Как отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, никто не понес наказания за произошедшее. Она также выразила недовольство из-за того, что главком ВСУ Александр Сырский продолжает занимать свою должность несмотря на потери.