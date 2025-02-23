Россия выпустила ракеты по штабу с командирами ВСУ и иностранными советниками. Момент удара «Искандером» попал на видео

ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге

Вечером 22 февраля армия России поразила пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге. По объектам была запущена ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер», момент удара попал на видео.

Telegram-канал «Донбасский Партизан», опубликовавший кадры, уточнил, что объекты использовались для размещения штаба, проведения координационных совещаний и отдыха личного состава ВСУ, а также групп иностранных военных советников.

В результате двух ударов «Искандер-М» были полностью разрушены основные конструкции зданий. В момент поражения цели там находились украинские военные, представители иностранных частных военных компаний и инструкторы, курировавшие боевую подготовку. Были ликвидированы офицеры командного состава, выведен из строя автотранспорт.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что город подвергся ракетному удару. Он уточнил, что целью стал некий объект критической инфраструктуры.

Полковник назвал особенности «Искандера»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал, что поразивший пункт дислокации ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» относится к высокоточному оружию.

Среднее круговое отклонение «Искандера» от точки прицеливания — максимум пять метров. То есть точка прицеливания позволяет уничтожать с вероятностью 100 процентов объекты: командные пункты, расположение казарм, расположение складов и тому подобное Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

Россия ночью выпустила по Украине более 200 ударных дронов

Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточнил, что в атаке на Киев и другие регионы были задействовано более 200 ударных дронов типа «Герань». В украинской столице раздались шесть серий взрывов за ночь. Мэр Виталий Кличко сообщал, что в городе работает система противовоздушной обороны, и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Атаке подверглись также объекты в Одесской области. Было слышно около 15 взрывов, после них начались возгорания. По чему именно наносился удар, официально не раскрывалось. Позднее военкор Юрий Котенок указал, что была поражена электроподстанция.

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Ранее в феврале ВС РФ ударили ракетой по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников ВСУ. Со ссылкой на слова местных жителей он рассказал, что в городе вечером 11 февраля был слышен сильный взрыв, от которого пошатнулись дома и задрожали окна.

«Под удар попали иностранные военные, и не какие-то колумбийцы, а кто-то более серьезный, что всполошило местное СБУ», — написал подпольщик.

Telegram-канал «Изнанка» уточнял, что бойцы подразделений ВС России атаковали отель в Кривом Роге, в котором были размещены украинские военные.