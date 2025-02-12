Российские бойцы ударили ракетой по отелю с бойцами ВСУ в Кривом Роге

«Изнанка»: Баллистическая ракета РФ попала в отель с бойцами ВСУ в Кривом Роге

Бойцы подразделений ВС России атаковали отель в Кривом Роге, в котором были размещены военные Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесе баллистической ракетой, передает Telegram-канал «Изнанка», ссылаясь на рассказы местных жителей.

Информация о попадании по гостинице в Кривом Роге появилась вечером 11 февраля.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко раскрыл потери ВСУ на границе республики в январе. По его словам, они составили почти 37 тысяч человек, включая наемников, а также 67 танков, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 109 складов с боеприпасами и более 1,5 тысячи других боевых машин противника.