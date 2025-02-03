В ЛНР раскрыли потери ВСУ на границе республики в январе

Марочко: В январе 2025 года ВСУ потеряли почти 37 тыс. человек у границ ЛНР

В январе 2025 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 37 тысяч человек в боях у границ Луганской народной республики (ЛНР). Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Потери противника за отчетный промежуток времени составили около 36 590 украинских боевиков и наемников, это на 4 855 больше по сравнению с декабрем. Наибольшее количество живой силы противника ликвидировано в зоне ответственности подразделений группировки войск "Запад"», — раскрыл потери ВСУ Марочко.

Он отметил, что также Российская армия уничтожила 67 танков, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 109 складов с боеприпасами и более 1,5 тысячи других боевых машин ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля.