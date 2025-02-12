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10:07, 12 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников ВСУ

Лебедев: ВС России уничтожили место размещения наемников ВСУ в Кривом Роге
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили место размещения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге в Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

Со ссылкой на слова местных жителей он сообщил, что в Кривом Роге вечером 11 февраля был слышен сильный взрыв, от которого пошатнулись дома и задрожали окна. Подпольщик добавил, что в результате происшествия всполошились местные сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

«Под удар попали иностранные военные, и не какие-то колумбийцы, а кто-то более серьезный, что всполошило местное СБУ», — написал он.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что российские военные уничтожили склад ВСУ под Николаевом. По его словам, там хранились боекомплекты для украинских военных.

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