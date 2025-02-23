Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:59, 23 февраля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

Военный Матвийчук назвал поразивший пункт дислокации ВСУ «Искандер» высокоточным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Поразивший пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных инструкторов в Кривом Роге оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М» относится к высокоточному оружию, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Среднее круговое отклонение "Искандера" от точки прицеливания — максимум пять метров. То есть точка прицеливания позволяет уничтожать с вероятностью 100 процентов объекты: командные пункты, расположение казарм, расположение складов и тому подобное», — поделился Матвийчук.

Материалы по теме:
«Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства
«Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства
13 февраля 2025
Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты
Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты
Сегодня

Российские военные вечером 22 февраля поразили пункт дислокации ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге. Момент удара попал на видео. На опубликованных кадрах камеры наружного наблюдения зафиксировали яркую вспышку с громким взрывом. Уточняется, что подразделения Вооруженных сил России использовали для атаки оперативно-тактический комплекс (ОТРК) «Искандер-М».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия выпустила ракеты по штабу с командирами ВСУ и иностранными советниками. Момент удара «Искандером» попал на видео

      В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

      «Калашников» рассказал о применении дронов «КУБ»

      В России оценили перспективы возвращения иностранных брендов

      В России рассказали о подготовке безвизового режима с одной азиатской страной

      Россиянка описала одну традицию в Мексике фразой «не для слабонервных»

      Полковник рассказал о точности поразившего пункт дислокации ВСУ «Искандера»

      Жена экс-мужа Ксении Бородиной похвасталась новым домом

      В Раде пожаловались на флаг Украины с нецензурной надписью у конгрессмена США

      В Москве запустят первый беспилотный трамвай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше