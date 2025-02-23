Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине. В налете задействованы сотни «Гераней» и баллистические ракеты

RusVesna: Украина оказалась под массированным ударом

Украина оказалась под массированным ударом. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Выяснилось, что в налете по ряду регионов страны задействованы более 200 ударных дронов-камикадзе типа «Герань».

Удары наносятся одновременно по нескольким областям страны

Выяснилось, что в Киеве прозвучали шесть серий взрывов за ночь. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также атаке подверглись объекты в Одесской области. Было слышно около 15 взрывов, после которых начались пожары. По чему именно наносился удар, официально не раскрывалось. Однако военкор Юрий Котенок со ссылкой на украинские источники утверждает, что была поражена электроподстанция.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщил, что по Кривому Рогу в Днепропертровской области была запущена ракета оперативно-тактического комплекса «Искандер». Мэр города Александр Вилкул подтвердил позднее, что город подвергся ракетному удару. В частности, уточнил он, целью стал некий объект критической инфраструктуры. Градоначальник предупредил, что угроза атаки продолжается, еще возможны прилеты ракет.

ВС России усилили налеты в феврале

В ночь на 11 февраля по территории Украины был нанесен один из самых мощных за весь период специальной военной операции (СВО) ударов, сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Тогда представители украинских воздушных сил утверждали, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр». В результате в большинстве областей Украины ввели экстренные отключения электроэнергии.

Позднее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) РФ 12 февраля уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов (First-Person View — «вид от первого лица»). Массированным ракетным ударом было поражено засекреченное производственное предприятие компании «Стрим техно», ответственной за массовую сборку и поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) легких беспилотников. Геолокацию компании предоставили хакеры Службы специальных сетевых операций. Они взломали компьютеры сотрудников и получили доступ к личным данным сборщиков, масштабам производства, а также узнали точный адрес и координаты.