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00:53, 23 февраля 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о комбинированном ударе по Одессе

РВ: По Одессе был нанесен комбинированный удар, в городе прогремели взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По Одессе был нанесен мощный комбинированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Атаке подверглись объекты противника, в том числе расположенные в области. Отмечается, что в результате ударов начались пожары, также было слышно около пятнадцати взрывов.

Ранее стало известно о взрывах в Киеве. Кроме того, они прогремели в Кривом Роге. Сообщалось, что под удар попал объект критической инфраструктуры.

До этого в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Славянске был взорван тайный бункер с украинскими командирами.

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