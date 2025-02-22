Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 22 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны.

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав жителей оставаться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Издание также сообщило о взрывах в Сумах и Кривом Роге.

До этого взрыв прогремел в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Славянске. В городе был взорван тайный бункер с украинскими командирами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

      Путин рассказал о боеготовности армии и флота

      17-летняя российская теннисистка рассказала о желании выпить шампанского после победы

      Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

      Трамп потребовал от Украины «что угодно» за помощь США

      В Тихом океане заметили загадочную треугольную «дыру». Как выяснилось, что она связана с Россией?

      Монахи-католики годами насиловали детей на идиллическом британском острове. Как они смогли избежать наказания?

      На Украине сообщили об ударе по критической инфраструктуре в Кривом Роге

      В Киеве раздались взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше