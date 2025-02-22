В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Где именно они произошли, не уточняется. Подробности случившегося пока неизвестны.

Мэр города Виталий Кличко проинформировал о работе систем противовоздушной обороны (ПВО), призвав жителей оставаться в укрытиях. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, в украинской столице объявлена воздушная тревога.

Издание также сообщило о взрывах в Сумах и Кривом Роге.

До этого взрыв прогремел в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Славянске. В городе был взорван тайный бункер с украинскими командирами.