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18:30, 22 февраля 2025Бывший СССР

В Славянске взорвали тайный бункер с командирами ВСУ

Российская армия взорвала тайный бункер с командирами ВСУ в Славянске
Мария Винар

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Славянске взорвали тайный бункер с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника».

Российская армия уничтожила подземный командный пункт ВСУ, который находился под зданием школы. «Этот объект использовался для координации действий ВСУ в данном секторе и управления подразделениями на передовой», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о взрывах в Славянске. О них сообщали местные паблики.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что в Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах. Он уточнил, что было четыре удара.

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