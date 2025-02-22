В Славянске взорвали тайный бункер с командирами ВСУ

Российская армия взорвала тайный бункер с командирами ВСУ в Славянске

В Славянске взорвали тайный бункер с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Дневник Десантника».

Российская армия уничтожила подземный командный пункт ВСУ, который находился под зданием школы. «Этот объект использовался для координации действий ВСУ в данном секторе и управления подразделениями на передовой», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно о взрывах в Славянске. О них сообщали местные паблики.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев также рассказал, что в Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах. Он уточнил, что было четыре удара.

