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17:57, 22 февраля 2025Бывший СССР

В Славянске прогремел взрыв

«Страна.ua»: В Славянске 22 февраля прогремел взрыв
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
СюжетВзрывы в Киеве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Stringer / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Славянске прогремел взрыв. Об этом в субботу, 22 февраля, в Telegram-канале заявило украинское издание «Страна.ua».

«О взрыве в Славянске сообщают местные паблики», — говорится в публикации. Подробности не приводятся.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что в Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах. Он уточнил, что было четыре удара.

Перед этим Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по зданию в Одессе, в котором изготавливались камуфляжные сетки для ВСУ. По его словам, в результате одного из взрывов, вызванных БПЛА, здание было уничтожено.

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