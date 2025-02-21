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08:43, 21 февраля 2025Бывший СССР

В подполье сообщили об ударе российских военных по Одессе

Лебедев: ВС РФ нанесли удар по зданию в Одессе, где изготавливали сетки для ВСУ
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по зданию в Одессе, в котором изготавливались камуфляжные сетки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В результате одного из взрывов, вызванных БПЛА (беспилотным летательным аппаратом — прим. «Ленты.ру»), в Одессе было успешно уничтожено здание, в котором изготавливали камуфляжные сетки для ВСУ», — сообщил представитель пророссийского подполья.

20 февраля стало известно о взрыве на энергообъекте в Одесской области. Он произошел на объекте украинского энергохолдинга ДТЭК.

Сообщалось, что после ударов российских военных по энергетическим объектам в ночь на 20 февраля в Одессе начался сильный пожар. В городе также полностью отключилось электричество.

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