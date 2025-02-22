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10:53, 22 февраля 2025Бывший СССР

Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

Лебедев: В Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Киеве и пригороде ночью произошли взрывы на военных объектах, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что было четыре удара, также «ходят слухи о взрывах в направлении Святошино», где расположены аэродром и более завод «Практика», на котором бронируются автомобили.

Помимо прочего, Лебедев рассказал о прилете в районе железнодорожной станции Дарница. «Направления указывают два: ГСК "Локомотив", вернее общежития, которые плотно заселили военными, и Киевский радиотехнический завод», — поделился подпольщик. Также был зафиксирован прилет в направлении Бучанского леса.

До этого Лебедев рассказал об ударе по зданию почты в Харьковской области, где могло находиться большое число бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прилет зафиксировали в населенном пункте Коротич.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по зданию в Одессе, в котором изготавливались камуфляжные сетки для ВСУ.

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