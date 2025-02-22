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23:57, 22 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили об ударе по критической инфраструктуре в Кривом Роге

«Страна»: В Кривом Роге ракета ударила по объекту критической инфраструктуры
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины раздались взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Вилкул.

По его утверждению, город подвергся ракетному удару. В частности, утрочнил градоначальник, целью стал некий объект критической инфраструктуры.

Вилкул предупредил, что угроза атаки продолжается, еще возможны прилеты ракет.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» выяснил, что по Кривому Рогу была запущена баллистическая ракета «Искандер».

До этого сообщалось о взрывах в Киеве. Какие-либо подробности не раскрывались.

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