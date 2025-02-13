Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:06, 13 февраля 2025Бывший СССР

«Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

Ракетным ударом «Искандеров» поражено одно из ключевых производств БПЛА ВСУ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили одно из крупнейших производств FPV-дронов (First-Person View — «вид от первого лица»), сообщил Mash. Удар был нанесен ранним утром 12 февраля.

По данным издания, массированным ракетным ударом было уничтожено засекреченное производственное предприятие компании «Стрим техно», ответственной за массовую сборку и поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) легких беспилотников. Геолокацию компании предоставили хакеры Службы специальных сетевых операций. Они взломали компьютеры сотрудников и получили доступ к личным данным сборщиков, масштабам производства, а также узнали точный адрес и координаты.

По Киеву выпустили рекордное количество «Искандеров»

«Военная хроника» писала, что удары ракетного комплекса «Искандер» ночью 12 февраля стали рекордными за все время проведения специальной военной операции. Было зафиксировано не менее 10 попаданий, не считая атак дронов ВС России.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В ночь на 11 февраля армия России также нанесла массированный ракетный удар по военным объектам на Украине. Представители украинских воздушных сил сообщали, что со стороны Черного моря, предположительно, были запущены крылатые ракеты «Калибр». Авторы «Военной хроники» сообщали о пуске крылатых ракет с российских бомбардировщиков Ту-95МС. Также российские военные применили для удара по противнику авиационные крылатые ракеты X-69 и «Искандеры».

Названо самое мощное оружие России в зоне СВО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук указал, что Россия применяет высочайшие технологические комплексы в виде ракетных войск — «Искандеры», «Кинжалы», в виде ствольной артиллерии — «Мста-С», авиационные комплексы Су-30, Су-35. Также он призвал не забывать о беспилотных летательных системах «Ланцет-3» и танках последних модификаций типа Т-90.

Материалы по теме:
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только. Какое оружие получит армия России в 2025 году?
Ракетоносец Ту-160М, глубоководный «Лошарик», новый автомат и не только.Какое оружие получит армия России в 2025 году?
17 января 2025
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение. Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
Ракетный комплекс «Искандер»: производство и боевое применение.Почему ОТРК считается одним из самых грозных вооружений РФ
15 января 2025

Между тем издание The National Interest (TNI) посчитало российский «Искандер-1000» угрозой для Европы. Уточнялось, что комплекс отличается увеличенным твердотопливным зарядом, новым двигателем и улучшенными системами управления полетом и наведения.

Украина жаловалась на колоссальный дефицит беспилотников

Об этом писала Financial Times со ссылкой на главу одной из украинских компаний по производству БПЛА Urkspecsystems Дмитрия Хасапова. Хасапов, выступая на форуме оборонной промышленности в Киеве, рассказал о проблемах значительного дефицита дронов в украинской армии. При этом у властей республики не хватает средств, чтобы их закупать.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем уточнял, что власти посвящают детальное внимание обеспечению армии дронами. «Есть все необходимые поручения кабинету министров и министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Инвесторы мечтали о таком сценарии». Доллар рухнул ниже 90 рублей после разговора Путина и Трампа

      Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Из курских музеев на фоне обстрелов вывезли ценные экспонаты

      Обвиняемому в растрате вице-губернатору российского региона ужесточили меру пресечения

      Хаматова назвала Смольянинова своим братом

      Россияне назвали главные проявления любви

      Участника ОПГ приговорили к 14 годам за попытку продажи 30 килограмм наркотиков

      Россиянина задержали по подозрению в сексуальном насилии над племянницей

      Российская волейболистка покинет команду после драки с иностранной одноклубницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше