Полковник Матвийчук: РФ применяет высочайшие технологические комплексы на СВО

Вооруженные силы России (ВС РФ) применяют высочайшие технологические комплексы в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Самое мощное оружие России специалист перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

«Россия применяет высочайшие технологические комплексы в виде ракетных войск: это наши "Искандеры", это наши "Кинжалы", в виде ствольной артиллерии: это наша "Мста-С", великолепные авиационные комплексы Су-30, Су-35, конечно же, беспилотные летательные системы "Ланцет-3" и танки последних модификаций типа Т-90», — рассказал Матвийчук.

Сегодня характер боев такой, что нельзя сказать, что какое-то орудие победы приведет нас к победе. Это комплексное применение систем Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее издание The National Interest (TNI) сообщило, что российский «Искандер-1000» с увеличенной дальностью обладает повышенной точностью и может маневрировать на подлете к цели. В материале говорится, что ракетный комплекс «угрожает Европе». Вооружения РФ впечатляют и «переворачивают» оборонную стратегию НАТО.

5 февраля российские военные «Искандером» уничтожили склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. В результате были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники повышенной проходимости и боеприпасы ВСУ.

