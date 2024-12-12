Зеленский прокомментировал ситуацию с дронами в ВСУ после обвинений в интригах

Зеленский: обеспечению ВСУ дронами и работе с ними посвящено детальное внимание

Украинские власти посвящают детальное внимание обеспечению дронами Вооруженных сил страны (ВСУ). Так прокомментировал оснащение беспилотниками армии президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Детальное внимание — и обеспечению дронами, и работе с ними. Есть все необходимые поручения кабинету министров и министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений», — сказал он. Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил с командирами подразделений ВСУ развитие системы противодействия российским дронам.