Военкоры сообщили о массированном ударе по Украине

RusVesna: Украину атакуют более 200 ударных дронов типа «Герань»

По территории Украины наносится массированный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

В атаке на Киев и другие регионы задействовано более 200 ударных дронов типа «Герань».

Ранее сообщалось, что в Киеве раздались шесть серий взрывов за ночь. Мэр украинской столицы Виталий Кличко отметил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО), и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также атаке подверглись объекты в Одесской области. Было слышно около 15 взрывом, после которых начались пожары.