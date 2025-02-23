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02:56, 23 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь

В Киеве после воздушной тревоги раздалась шестая серия взрывов за ночь
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь, сообщил телеканала ТСН в Telegram. Как объяснил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях. Информации о повреждениях и пострадавших Кличко не сообщил.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины раздались взрывы. Как рассказал мэр города Александр Вилкул, населенный пункт подвергся ракетному удару. В частности, уточнил градоначальник, целью стал некий объект критической инфраструктуры.

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