В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь

В Киеве после воздушной тревоги раздалась шестая серия взрывов за ночь

В Киеве раздалась шестая серия взрывов за ночь, сообщил телеканала ТСН в Telegram. Как объяснил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Он призвал жителей города оставаться в укрытиях. Информации о повреждениях и пострадавших Кличко не сообщил.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области Украины раздались взрывы. Как рассказал мэр города Александр Вилкул, населенный пункт подвергся ракетному удару. В частности, уточнил градоначальник, целью стал некий объект критической инфраструктуры.