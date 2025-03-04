В ВСУ удар по построению «Искандером» объяснили безразличием командиров

Журналист Бутусов: В ВСУ в ударе по построению винят безразличие командиров

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) винят безразличие командиров в ударе по построению на одном из полигонов в Днепропетровской области ракеты, выпущенной из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом во время эфира на YouTube заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Неназванный украинский военный в беседе с журналистом заявил, что в массовой гибели военнослужащих в ВСУ винят безразличие командования части к простым солдатам.

Удар по ВСУ во время построения на полигоне в Днепропетровской области был нанесен 1 марта. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

3 марта потери среди украинских военных после удара «Искандера» по полигону признал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он заявил, что произошедшее стало трагедией.