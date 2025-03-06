Российский военблогер заявил о признаках возможной подготовки вторжения ВСУ в Крым

Военблогер Звинчук о вероятности вторжения ВСУ в Крым: Признаки видны

Существуют признаки, которые могут указывать на возможную подготовку вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Крыма. О такой вероятности порассуждали авторы Telegram-канала «Рыбарь», основанного военным блогером Михаилом Звинчуком.

Авторы канала заявили, что эти приметы видны, если убрать из расчета заведомую бесперспективность атаки на полуостров для ВСУ. К таким признакам отнесли наращивание Украиной численности катерного флота, который в последнее время почти не был задействован против России.

Вторая примета — ускоренное развитие беспилотных технологий, а третья — сообщения разведки об учениях украинских десантников. «Тренировки десантных групп ГУР, ССО и морпехов периодически отмечаются в разных частях Черноморского побережья», — сообщили военблогеры «Рыбаря», подчеркнув, что, несмотря на перечисленные признаки, считают вероятность вторжения в Крым минимальной.

«У ВСУ есть ресурсы, и при определенных обстоятельствах они могут попытаться провести пиар-операцию для отвлечения внимания. Переоценивать их силы не стоит, но и недооценивать тоже», — подытожили авторы издания.

В сентябре 2023 года российские военные уничтожили несколько украинских катеров со спецназом близ острова Змеиный. ВСУ потеряли около 20 человек и несколько судов. Через год, в сентябре 2024 года, ВСУ пытались захватить российскую буровую платформу в Черном море.