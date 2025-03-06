Самолет с россиянами на борту объявил сигнал срочности во время полета

Aviaincident: В летевшем в Москву самолете Utair объявили сигнал срочности

Самолет российской авиакомпании Utair объявил сигнал срочности во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Грозного в Москву самолетом в среду, 5 марта. Экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Отмечается, что командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт Астрахани. Однако спустя некоторое время пилоты отменили сигнал срочности и решили продолжить выполнение рейса по изначальному маршруту.

В результате самолет благополучно приземлился в столичной авиагавани Внуково. О состоянии больного не сообщается.

Ранее в другом самолете Utair треснуло лобовое стекло во время полета. Инцидент произошел на борту летевшего из Уфы в Екатеринбург пассажирского лайнера во вторник, 4 марта. Экипаж сообщил о небольшой трещине на лобовом стекле справа.