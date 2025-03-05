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19:16, 5 марта 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту треснуло лобовое стекло во время полета

Aviaincident: В летевшем из Уфы самолете треснуло лобовое стекло во время полета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Killian Pham / Unsplash

В самолете российской авиакомпании Utair треснуло лобовое стекло во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на борту летевшего из Уфы в Екатеринбург пассажирского лайнера во вторник, 4 марта. Экипаж доложил о небольшой трещине на лобовом стекле справа.

Командир воздушного судна запросил снижение на эшелон 100, сигнал бедствия и срочности он не объявлял. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Ранее в летевшем из Хабаровска самолете L-410 произошло задымление во время полета. Инцидент произошел во вторник утром, 4 марта, со следовавшим в Аян воздушным судном. По техническим причинам борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

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