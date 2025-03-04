В российском самолете произошло задымление во время полета

В летевшем из Хабаровска самолете произошло задымление во время полета

В летевшем из Хабаровска самолете L-410 произошло задымление во время полета. Об этом пишет AmurMedia.

Инцидент произошел во вторник утром, 4 марта, со следовавшим в Аян воздушным судном. Отмечается, что по техническим причинам борту пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Посадка в хабаровской авиагавани прошла благополучно, никто не пострадал. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту случившегося.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Qantas экстренно сменил курс и сел в Сиднее, Австралия, из-за дыма в кабине пилотов. 3 марта Boeing 737 выполнял рейс из австралийской столицы в Перт.