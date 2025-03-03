Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за дыма в кабине пилотов

ABC: Самолет Qantas экстренно сел в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas экстренно сменил курс и сел в Сиднее, Австралия, из-за дыма в кабине пилотов. Об этом сообщил канал ABC.

3 марта Boeing 737 выполнял рейс из австралийской столицы в Перт. После взлета в кабине пилотов произошло задымление и экипажу пришлось вернуться в аэропорт.

Там лайнер встретили аварийно-спасательные службы, посадка прошла благополучно. «Наши пилоты умеют справляться с подобными ситуациями. Мы понимаем, что это могло вызвать беспокойство у пассажиров, и приносим извинения за причиненные им неудобства», — отметили в авиакомпании.

Уточняется, что пассажиров пересадили на запасной самолет, который вылетел из Сиднея через некоторое время.

Ранее российские пилоты увидели фантомные метки на радаре. Они были разного цвета: красные и желтые.