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13:02, 3 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за дыма в кабине пилотов

ABC: Самолет Qantas экстренно сел в Сиднее из-за дыма в кабине пилотов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Jason Reed / Reuters

Пассажирский самолет авиакомпании Qantas экстренно сменил курс и сел в Сиднее, Австралия, из-за дыма в кабине пилотов. Об этом сообщил канал ABC.

3 марта Boeing 737 выполнял рейс из австралийской столицы в Перт. После взлета в кабине пилотов произошло задымление и экипажу пришлось вернуться в аэропорт.

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Там лайнер встретили аварийно-спасательные службы, посадка прошла благополучно. «Наши пилоты умеют справляться с подобными ситуациями. Мы понимаем, что это могло вызвать беспокойство у пассажиров, и приносим извинения за причиненные им неудобства», — отметили в авиакомпании.

Уточняется, что пассажиров пересадили на запасной самолет, который вылетел из Сиднея через некоторое время.

Ранее российские пилоты увидели фантомные метки на радаре. Они были разного цвета: красные и желтые.

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