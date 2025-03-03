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10:05, 3 марта 2025Путешествия

Фантомные метки разного цвета появились на радаре российского самолета

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета на рейсе в Череповец
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «Северсталь» во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

1 марта российский Bombardier CRJ200 выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Череповец. Когда пассажирский лайнер находился в 142 километрах от аэропорта Пулково, пилоты доложили о срабатывании прибора ТКАС.

Отмечается, что на радаре появились ложные метки разного цвета: одна красная, две желтые. При этом других воздушных судов поблизости не было. Экипаж решил продолжить рейс, он прошел благополучно.

Ранее самолет, летевший из Москвы в Анталью, вернулся в аэропорт столицы. Причиной стало срабатывание датчика одной из систем.

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