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15:31, 1 марта 2025Путешествия

Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления

Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления по техпричинам
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет компании «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») рейса МоскваАнталья вернулся в аэропорт отправления «Внуково» по техническим причинам. Об этом сообщили в компании «Победа».

«Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) — Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме», — сказали в компании.

Ранее в пятницу, 28 февраля, самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем с герметизацией салона. На борту находился 141 человек. Аварийная ситуация не объявлялась.

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