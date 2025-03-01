Самолет рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления по техпричинам

Самолет компании «Победа» (входит в группу компаний «Аэрофлот») рейса Москва — Анталья вернулся в аэропорт отправления «Внуково» по техническим причинам. Об этом сообщили в компании «Победа».

«Самолет, выполнявший рейс DP 839 по маршруту Москва (Внуково) — Анталия, вернулся в аэропорт вылета по причине срабатывания датчика одной из систем. Посадка прошла в штатном режиме», — сказали в компании.

Ранее в пятницу, 28 февраля, самолет авиакомпании NordStar, летевший из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Домодедово из-за проблем с герметизацией салона. На борту находился 141 человек. Аварийная ситуация не объявлялась.