Способность Украины заместить Starlink оценили

Полковник Матвийчук: Украине нечем заменить Starlink

Украина не может заместить американскую систему спутникового интернета Starlink, полноценных аналогов на сегодняшний день не существует ни у одной страны мира, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Дело в том, что Starlink — это уникальное изобретение. Сейчас там несколько тысяч спутников, которые покрывают почти весь земной шар. Это такой интернет, который одинаково подходит и для гражданских, и для военных нужд», — сказал Матвийчук.

По его словам, заменить Starlink сегодня нечем. Французская компания Eutelsat, которая, якобы, готовится заменить американские системы, не обладает такой масштабной сетью спутников и не сможет стать достойной альтернативой, уверен военный.

«Starlink для военных работает как боевая карта, которая передает изображения, информацию о противнике. У французов действительно что-то есть, но это разработка совсем не того уровня. Из базы по сравнению с Starlink очень слабые», — считает полковник.

Ранее сообщалось, что около половины подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут остаться без связи при отключении систем спутникового интернета Starlink. О готовности заменить системы заявила французская Eutelsat.