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12:40, 6 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ предрекли отсутствие связи в половине подразделений при отключении Starlink

В ВСУ заявили, что половина армии останется без связи при отключении Starlink
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Около половины подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут остаться без связи при отключении систем спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает газета inews, ссылаясь на командира ВСУ.

«Сценарий, при котором [глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон] Маск и [президент США Дональд] Трамп попытаются отрезать Украину от Starlink оставит более половины военных подразделений без линий связи», — указывает издание.

Украинский командир, с которым пообщалась газета, добавил, что отсутствие данных американской разведки может сказаться на военных операциях, а попытки Великобритании восполнить этот пробел может быть недостаточно.

Ранее в ВСУ уже заявили, что украинская армия утратила инициативу на поле боя, а остановка военной помощи США подрывает боевой дух украинских военных.

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