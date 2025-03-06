В ВСУ предрекли отсутствие связи в половине подразделений при отключении Starlink

Около половины подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут остаться без связи при отключении систем спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает газета inews, ссылаясь на командира ВСУ.
«Сценарий, при котором [глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон] Маск и [президент США Дональд] Трамп попытаются отрезать Украину от Starlink оставит более половины военных подразделений без линий связи», — указывает издание.
Украинский командир, с которым пообщалась газета, добавил, что отсутствие данных американской разведки может сказаться на военных операциях, а попытки Великобритании восполнить этот пробел может быть недостаточно.
Ранее в ВСУ уже заявили, что украинская армия утратила инициативу на поле боя, а остановка военной помощи США подрывает боевой дух украинских военных.