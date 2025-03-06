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10:05, 6 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ признали утрату инициативы на поле боя на фоне остановки помощи США

The Telegraph: Остановка военной помощи США подрывает боевой дух ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже утратили инициативу на поле боя, а остановка военной помощи США подрывает боевой дух украинских военных. Проблемы в армии на фоне недавних решений Вашингтона признали в беседе с изданием The Telegraph украинские военные.

«Я собираюсь честно сказать, как обстоят дела: все плохо, и будет еще хуже, но нам нужно продолжать работать», — приводятся в публикации слова бойца ВСУ по имени Артем.

Он добавил, что за последнее время число жертв с украинской стороны уже выросло на 20 процентов, и выразил предположение, что из-за весеннего потепления интенсивность боев будет только нарастать.

Ранее в ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.

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