В ВСУ признали утрату инициативы на поле боя на фоне остановки помощи США

The Telegraph: Остановка военной помощи США подрывает боевой дух ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже утратили инициативу на поле боя, а остановка военной помощи США подрывает боевой дух украинских военных. Проблемы в армии на фоне недавних решений Вашингтона признали в беседе с изданием The Telegraph украинские военные.

«Я собираюсь честно сказать, как обстоят дела: все плохо, и будет еще хуже, но нам нужно продолжать работать», — приводятся в публикации слова бойца ВСУ по имени Артем.

Он добавил, что за последнее время число жертв с украинской стороны уже выросло на 20 процентов, и выразил предположение, что из-за весеннего потепления интенсивность боев будет только нарастать.

Ранее в ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink. По словам экс-депутата Верховной Рады Егора Фирсова, спутниковую связь используют в украинской пехоте, разведке, расчетах беспилотников, а также штабы бригад и батальонов.

