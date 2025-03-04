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17:03, 4 марта 2025Бывший СССР

В ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink

FT: В ВСУ предсказали огромные проблемы в случае отключения Starlink
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В случае отключения спутниковой связи Starlink Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают огромные проблемы из-за повсеместного внедрения этой системы. Новые трудности украинской армии в беседе с The Financial Times предсказал экс-депутат Верховной Рады, воюющий в ВСУ, Егор Фирсов.

«Если Starlink будет отключен, проблемы начнутся немедленно. Пехота в оборонительных блиндажах, разведка, расчеты беспилотников и артиллерии, штабы бригад и батальонов — все используют Starlink», — заявил военный.

Другой военнослужащий заявил, что в ВСУ уже ведут поиски альтернативы американской спутниковой связи.

В издании также предположили, что ВСУ потратят все запасы вооружений от США уже через два-три месяца. По мнению аналитиков, полного коллапса не случится, но украинская армия будет вынуждена покидать некоторые позиции значительно быстрее.

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