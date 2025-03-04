На Западе назвали сроки истощения запасов вооружения у Украины

FT: ВСУ потратят все запасы вооружений США через два-три месяца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потратят все запасы вооружений от США уже через два-три месяца. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинские силовые ведомства.

«После этого нам будет очень сложно», — заявил источник. Он также отметил, что полного коллапса не случится, но украинская армия будет вынуждена покидать некоторые позиции значительно быстрее.

Издание отмечает, что «немыслимая перспектива» остановки военной помощи Украине, вероятно, станет реальностью.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США прекратили поставки военной помощи Украине через территорию страны. «Донесения, которые идут с границы [Польши и Украины], из хаба в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны», — заявил он.