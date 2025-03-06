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16:47, 6 марта 2025Бывший СССР

Стала известна судьба вызвавшего протесты в Абхазии соглашения

Гунба: Инвестсоглашение Абхазии и России в первоначальном виде не будет принято
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Бадра Гунба

Бадра Гунба. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией не будет реализовано в его первоначальном виде. Об этом сообщил избранный президент страны Бадра Гунба, передает ТАСС.

По его словам, абхазское общество выступает против такого соглашения, поэтому он должен прислушаться к мнению народа. Гунба добавил, что предложил российским коллегам не принимать этого решения, и они согласились.

Гунба отметил, что еще в качестве исполняющего обязанности президента республики обращался к «компетентным органам, в том числе к руководителям Российской Федерации», с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, возникшую вокруг инвестиционного соглашения. По его словам, тема этого соглашения была политизирована, а также исполнительная власть не объяснила обществу Абхазии положительные моменты документа.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Гунбу с победой на президентских выборах. Он также отметил, что для Гунбы нет ничего нового в новой должности.

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