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11:18, 6 марта 2025Россия

Стая собак насмерть растерзала женщину в российском регионе

В Пермском крае женщину насмерть растерзала стая собак
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Красновишерске Пермского края стая собак насмерть растерзала женщину. Об этом сообщила глава Красновишерского округа Анна Мельчарик в Telegram-канале.

«Врачи больше недели боролись за жизнь Надежды Ивановны. К несчастью, сегодня ночью ее не стало. Это большое горе для семьи и для тех, кто знал ее лично», — написала чиновница.

По ее информации, собаки напали на женщину 24 февраля. Мельчарик выразила соболезнования родным и близким жительницы Красновишерска.

Ранее в Новосибирске стая собак напала на женщину. Врачи диагностировали у нее рваные раны головы и тела, женщина не выжила. Возбуждено уголовное дело о халатности.

ЖЗЛ
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