Стюардесса сделала фото в мини на борту самолета и взбудоражила иностранцев

Стюардесса немецкой бюджетной авиакомпании Eurowings сделала фото в униформе на борту самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Девушка позирует на камеру в темно-синем платье мини. Свой образ она дополнила разноцветным шейным платком, черными туфлями на высоком каблуке и собранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью бортпроводницы. «Красивое фото», «Милая», «Прекрасная леди», «Симпатичная», — написали они.

Ранее стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.