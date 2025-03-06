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19:52, 6 марта 2025Экономика

Судоходные компании стали менять прописку из-за давления США

Reuters: Судоходные компании стали отказываться от прописки в Гонконге из-за США
Вячеслав Агапов

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Судоходные компании стали отказываться от прописки в Гонконге и перерегистрировать корабли из-за давления США и Китая. Об этом со ссылкой на представителей перевозчиков сообщает Reuters.

По данным VesselsValue, в январе 2025 года количество судов, ходящих под флагом Гонконга, сократилось более чем на восемь процентов, с 2580 до 2366 единиц. Те, кто сменил регистрацию, теперь числятся в Сингапуре и на Маршалловых островах.

Некоторые судоходные компании переносят операции из Гонконга или меняют флаги на суднах, а прочие — разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств. Как отмечают источники издания, эти меры предпринимают из опасений, что их суда могут быть изъяты китайскими властями или подвергнуться санкциям США.

«Мы не хотим оказаться в ситуации, когда Китай будет требовать наши корабли, а США будут нацелены на нас с другой стороны», — пояснил один из руководителей перевозчиков.

В правительстве Гонконга отмечают, что судоходным компаниям свойственно периодически менять место регистрации. В профильном министерстве пообещали, что юрисдикция «продолжит оставаться выдающимся международным центром судоходства».

Ранее США повысили пошлины на товары из Китая с 10 до 20 процентов. Такой шаг объяснили «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил». В ответ на ужесточение торговли Китай подал иск во Всемирную торговую организацию.

Как полагает эксперт Михаил Хазин, попытки США блокировать китайскую торговлю и ограничить выход КНР в Тихий океан развяжут американо-китайскую войну. Хазин отметил, что задача США — остановить и не пустить десятки тысяч судов из КНР. В то же время Китай осознает угрозу, поэтому впоследствии торговые корабли будут сопровождать китайские эсминцы, крейсеры и авианосцы.

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