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18:38, 6 марта 2025Путешествия

Турист бесследно исчез в озере в Таиланде и был найден бездыханным спустя три дня

Daily Mail: Британец бесследно исчез в озере в Таиланде и был найден бездыханным
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Vyacheslav Argenberg / Wikimedia

Британский турист бесследно исчез в озере в Таиланде во время катания на каяке и был найден бездыханным спустя три дня. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, трагедия произошла в феврале 2024 года, однако известно о нем стало лишь сейчас. 24-летний Шангаман Гоурибалан путешествовал по южной части Таиланда с другом. Утром 11 февраля он решил поплавать на каяке по искусственному озеру Чео Лан. По неизвестной причине вода стала заполнять плавательное средство.

Гоурибалан в этот момент находился в самой глубокой части водоема. Спасательного жилета на нем не оказалось, поэтому он не смог выбраться. Его поиски продолжались три дня, после чего безжизненного туриста выбросило на берег недалеко от места происшествия.

Проводится расследования, однако правоохранители назвали произошедшее случайностью.

Ранее молодой человек, приехавший на озеро Комо в Италии на отдых, исчез под водой на глазах возлюбленной. 22-летний турист и его 19-летняя девушка приехали в провинцию Комо ради романтического путешествия.

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