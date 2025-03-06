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20:56, 6 марта 2025Россия

В Госдуме назвали последствия улучшения отношений России и США

Депутат Чепа: Улучшение отношений РФ и США поможет совместному освоению космоса
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Улучшение отношений России и США поможет совместному освоению космоса и Арктики. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в своем Telegram-канале.

«Налаживание дипломатических контактов России и США способно позитивно сказаться на совместном освоении космоса и Арктики. В этих областях наши страны могут начать обмен технологиями и актуальными исследованиями», — написал депутат.

Парламентарий также предположил, что Москва и Вашингтон могут начать сотрудничать в сфере борьбы с терроризмом.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что основные события конфликта на Украине пройдут в ближайшее время. Бородай добавил, что для всего мира это будет только началом серьезных потрясений — «основной войны».

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