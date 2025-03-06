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12:50, 6 марта 2025Россия

В России предсказали скорое завершение СВО и начало «основной войны»

Депутат ГД Бородай: Главные события конфликта на Украине могут произойти весной
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшее время. Об этом «Царьграду» заявил депутат Государственной думы (ГД) России, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он добавил, что для всего мира это будет только началом серьезных потрясений — «основной войны».

Парламентарий предположил, что спецоперация может завершиться уже в этом году и основные события, способствующие этому, ожидаются уже весной.

«А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война. Мир находится в состоянии передела, изменения своих идеологических основ, изменения вообще всей международной политики, изменения хозяйственных укладов. К сожалению, подобного рода изменения, так как-то складывается в истории, обычно происходят с большой кровью», — порассуждал он.

На данный момент, отметил Бородай, мир наблюдает начальную стадию глобального противостояния, которое, предположил он, может случиться не на российской территории.

Ранее о том, что горячая фаза СВО может завершиться весной текущего года, заявлял полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), экс-командир батальона «Спарта» Артем Жога. Он также высказался о том, что у стран Запада никогда «не иссякнет желание разрушить нашу страну», разделив ее на небольшие государства, и использовать находящиеся на российской территории ресурсы.

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