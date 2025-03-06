В Харьковской области обнаружили тела 16 мирных жителей и ребенка после отступления ВСУ

Харьковская ВГА сообщила об обнаружении тел 17 мирных жителей в Купянском районе

В Купянском районе Харьковской области после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли тела 17 мирных жителей, в том числе ребенка. Об обнаружении захоронений сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Он отметил, что сотрудники Центра фиксации военных преступлений обнаружили три стихийных захоронения в указанной местности. По словам чиновника, они были созданы отступающими бойцами украинской армии.

Ранее об угрозах мирным жителям со стороны украинских военных рассказал беженец из Курахово в Донецкой народной республике. По его словам, жители города никогда не были своими для бойцов ВСУ.