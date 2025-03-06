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13:25, 6 марта 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о соблюдении Путиным поста

Песков на вопрос о соблюдении Путиным поста: Это сакрально для каждого человека
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о соблюдении президентом России Владимиром Путиным поста. Пресс-секретарь заметил, что это сакрально для каждого человека, передает ТАСС.

По мнению Пескова, подобную информацию не стоит выносить в публичную плоскость.

В прошлом журналисты уже задавали представителю Кремля вопрос о том, постится ли президент, Песков долго отнекивался и обещал все выяснить.

«Мы чуть-чуть подумали, отвечать ли на это, но это настолько сакрально для каждого», — отметил пресс-секретарь Путина.

Великий пост является самым строгим и долгим из постов православного христианства. Он начался 3 марта.

До этого священник Русской православной церкви, служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко рассказал, что объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно.

ЖЗЛ
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