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13:23, 24 февраля 2025Россия

В РПЦ предостерегли от ряда действий на Масленицу

Священник РПЦ Савченко: Объедаться и пить на Масленицу неправильно
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Объедаться и пить алкогольные напитки на Масленицу православным христианам неправильно. Об этом заявил священник Русской православной церкви, служитель храма Спасителя Петра, Митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко, его слова приводит Пятый канал.

Клирик отметил, что масленичная неделя предшествует сорокадневному Великому посту и может считаться временем на подготовку к нему, поэтому любые излишества недопустимы.

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«Празднование Масленицы должно быть скромным, без возлияния алкоголя. В прежние времена думали, что перед Великим постом надо нагуляться. Это, конечно, неправильный подход. К этому надо относиться осторожно», — предостерег священник. Отец Николай добавил, что праздновать Масленицу православным христианам не запрещено, однако им следует сторониться ряда очевидно языческих действий, и стараться наполнить празднование христианским смыслом.

Масленица — один из самых массовых народных праздников. По данным опроса ВЦИОМ, его отмечают две трети россиян. В 2025 году масленичная неделя начнется 24 февраля. Каждый из семи дней праздника имеет свои традиции.

ЖЗЛ
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