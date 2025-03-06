В МИД России предупредили Японию о контрмерах в ответ на поддержку Украины

Захарова: Россия проработает новые меры противодействия Японии

Японию ждут контрмеры со стороны России в ответ на дальнейшую поддержку Токио Украины. О новых мерах противодействия заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

3 марта Россия запретила въезд министру иностранных дел Японии, послу Токио на Украине, а также еще семи гражданам азиатской страны. Данное решение стало ответом Москвы на санкционные действия Токио в ее адрес.

«Наш нынешний шаг в части ограничений, затрагивающих японского министра иностранных дел, — это актуализация контрмер, принятых с учетом продолжения официальным Токио враждебного курса», — заметила Захарова.

Дипломат уточнила, что причиной таких ограничений стали антироссийские санкции, а также «прямое материально-техническое и военно-промышленное содействие» Киеву. Захарова подчеркнула, что если внешнеполитическая риторика Токио не изменится, то Москва будет и дальше прорабатывать «дополнительные меры противодействия».

Ранее Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону. В Токио подчеркнули, что страна намерена распоряжаться финансами по собственному усмотрению и без учета мнения других государств.