В Минобороны Франции определились с передачей Украине разведданных

Глава Минобороны Лекорню: Франция продолжит передавать Украине разведданные

Франция продолжит передавать Украине разведывательные данные, несмотря на решение США приостановить передачу такой информации. Об этом заявил глава Минобороны заподноевропейской республики Себастьен Лекорню, передает агентство Reuters.

«Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам», — рассказал глава оборонного ведомства.

Ранее журнал Politico сообщал, что Великобритания попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны США. В частности, британскую сторону обеспокоило решение администрации президента Дональда Трампа, так как оно «будет иметь тяжелый эффект» для Вооруженных сил Украины (ВСУ).